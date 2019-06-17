Kız çocuğunun fotoğraflarını çeken 1 kişi tutuklandı

Nevşehir'de bir alışveriş merkezinde yaşı küçük kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çeken bir kişi polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgilere göre, bir alışveriş merkezinde yaşı küçük kız çocuğunun uygunsuz fotoğraflarını çeken S.B. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette Cep telefonunda kız çocuğuna ait fotoğrafların olduğu tespit edilmesinin ardından şüpheli S.B. çocuğun 'cinsel istismarı' suçundan adliyeye sevk edildi. Burada savcılık ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan S.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA