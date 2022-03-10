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Kız çocuğunun dikkati anne kedinin hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kız çocuğunun dikkati anne kedinin hayatını kurtardı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5. sınıfa giden kız çocuğu, doğum yapmakta zorlanan kediye polis memuru babasıyla yardım etti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde 5. sınıfa giden kız çocuğu, doğum yapmakta zorlanan kediye polis memuru babasıyla yardım etti. Veteriner kontrolünden geçen kediler, küçük çocuğun himayesinde yaşamlarını sürdürecek.

Asya Taş isimli 5.sınıf öğrencisi, okul çıkışı evinin yanında hamile bir kedinin zorlandığını görmesi üzerine polis memuru olarak görev yapan babasına haber verdi. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği biriminde görevli polislerle birlikte gelen Asya'nın babası, kızı ile birlikte kedinin doğum yapmasına yardımcı oldu. Veteriner hekime tedaviye götürülen anne kedi ve yavruları, yapılan kontroller sonrasında küçük kıza geri verildi. Gösterdiği davranışla insanlık dersi veren küçük kız, kedilerin bakımını üstlendi. - SAKARYA

Kız çocuğunun dikkati anne kedinin hayatını kurtardı

Kız çocuğunun dikkati anne kedinin hayatını kurtardı

Kız çocuğunun dikkati anne kedinin hayatını kurtardı

Kız çocuğunun dikkati anne kedinin hayatını kurtardı

Kız çocuğunun dikkati anne kedinin hayatını kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Memuru, Veteriner, Sakarya, Doğum, Yerel, Haberler

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