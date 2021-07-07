Kız çocuğunun cep telefonunu gasp eden şüpheliler yakalandı

MERSİN'de sokakta arkadaşıyla yürüyen kız çocuğunun cep telefonunu gasp eden U.G. (19) ve İ.I. (18), çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

MERSİN'de sokakta arkadaşıyla yürüyen kız çocuğunun cep telefonunu gasp eden U.G. (19) ve İ.I. (18), çevredeki güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da hakkında yakalama kararı bulunan U.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.I.'ye ise ev hapse verildi.

Olay, Toroslar ilçesindeki Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerine giden H.B.Ş. (14) ile N.C. (14), sokakta yürüdükleri sırada karşılarından gelen 2 kişi tarafından bıçakla tehdit edilip, gasp edildi. N.C.'nin elindeki telefonu alıp kaçan şüpheliler hızla gözden kaybolurken, H.B.Ş ve N.C. karakola giderek şikayetçi oldu. Çocukların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, bölgeye gelerek çalışma yaptı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren şüphelilerin U.G. ve İ.I. olduğunu tespit etti. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden U.G.'nin 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da hakkında yakalama kararının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, İ.I.'ya ise ev hapsi cezası uygulandı. Çalınan cep telefonu ise polis tarafından N.C.'ye teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan