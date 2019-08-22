Akrabası olan kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı

22.08.2019 11:44

Samsun'da bir kişi akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.S.'nin akrabası olan 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA