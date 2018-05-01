8 Erkek, Küçük Kız Çocuğunu Sokak Ortasında Taciz Etti

Kuzeydoğu Hindistan'da yaşları 18, 16 ve 14 arasında değişen 8 genç erkek, bir kız çocuğunu taciz etti. Gündüz vakti gerçekleşen insanlık dışı olayda kızın çığlıkları ve çabası hiçbir işe yaramadı.

YERLERDE SÜRÜKLEDİLER

Biri videoyu çeken kişi olmak üzere 8 genç erkek henüz onlu yaşlarının başında olduğu anlaşılan kız çocuğunu yerlerde sürükleyerek üstündeki giysileri yırttı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatan polis 8 erkekten 6'sını tutukladı.

Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden kişinin kimliği belirsizliğini korurken o ve saldırganlardan birinin aranmaya devam ettiği açıklandı.