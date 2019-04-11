Kız Çocuğuna Cinsel İçerikli Mesaj Gönderen Şüpheliyi Ailesi Yakaladı

KÜTAHYA'da, sosyal medyada açtığı sahte hesap üzerinden 12 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesajlar gönderen M.P.(26), küçük kızın ailesi tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

İddiaya göre, 30 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan M.P., sahte isimle açtığı sosyal medya hesabından, daha önceden tanıdığı ailenin 12 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Küçük kız da mesajları ailesine gösterdi. Bunun üzerine aile, kızlarının hesabından, M.P.'ye mesaj gönderek, randevu verdi. Küçük kızla buluşacağını zanneden M.P., randevu adresine otomobiliyle geldi. Aile bir süre takip ettiği M.P.'yi yakalayıp, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülen M.P., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

- Tahya

Kaynak: DHA