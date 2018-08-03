Seyyar Satıcının 8 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunduğu İddiası Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Gaziantep'te Suriye uyruklu Y.M.'nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Darp edilen Y.M., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

SEYYAR SATICI, 8 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Olay, akşam saatlerinde Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Suriyeli Y.M. iddiaya göre, sokakta oynayan bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Olayın duyulmasıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri, Y.M.'yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.M.'yi linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı.

ÖFKELİ KALABALIK, SURİYELİLERE AİT İŞ YERLERİNE SALDIRDI

Öfkesi dinmeyen mahalleli cadde üzerinde Suriyelilere ait iş yerlerini taşlamak istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler kalabalığı dağıtırken, yeni bir olay yaşanmaması için alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

VALİLİK OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği ise olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Şüpheli Y.M. gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" denildi.