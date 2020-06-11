Kız çocuğu uyurken kaçırıldı Kız çocuğu uyurken kaçırıldı Anne ve babası öldükten sonra amcasına sığınan 14 yaşındaki Fazilet, kaldığı evin önünde uyurken kayboldu Fazilet'in amcası ve yengesi, yeğenlerinin bulunması için gözyaşları içerisinde yetkililerden yardın istiyor ADANA - Suriye'deki iç savaşta babasını, geçen sene...

Kız çocuğu uyurken kaçırıldı

Anne ve babası öldükten sonra amcasına sığınan 14 yaşındaki Fazilet, kaldığı evin önünde uyurken kayboldu

Fazilet'in amcası ve yengesi, yeğenlerinin bulunması için gözyaşları içerisinde yetkililerden yardın istiyor

ADANA - Suriye'deki iç savaşta babasını, geçen sene de annesini kaybedip Adana'daki amca ve yengesinin yanında hayatını sürdüren 14 yaşındaki Fazilet, gece dışarıda uyuduğu sırada kaçırıldı. 3 gündür yeğenlerinden haber alamayan amca ve yenge gözyaşları içerisinde yetkililerden, kız çocuğunun bulunması için yardım istiyor.

Suriye'deki iç savaşta 2 sene önce babasını, geçen sene de doğum esnasında annesini kaybeden 14 yaşındaki Fazilet Ali Davut, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan amcası Ali ve yengesi Helva'nın yanına sığındı. Burada tarlalarda çalışarak amca ve yengesine destek olan Fazilet, iddiaya göre geçen 8 Haziran gece 23.00 sıralarında baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle evin önündeki yatakta uyudu. Aradan 15-20 dakika geçince amca ve yenge yeğenlerini evin içine almak için dışarı çıkınca Fazilet'in yatakta olmadığını gördü.

Etrafta Fazilet'i arayan amca ve yenge, daha sonra durumu mahalle muhtarına ardından da polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleriyse bilgileri alıp etraftaki PTT, market ve eczanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Küçük kızın kaybolduğu saatte mahalleye giren ve 7 dakikalık arayla 2 tur atan 1 şüpheli aracın Fazilet'i kaçırdığı ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler şimdi her yerde aracı ve Fazilet'i arıyor.

Amca Ali, yenge Heval ve Fazilet'in kuzeni Gazel gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım istiyor. İHA muhabirine konuşan amca Ali, "Kim biliyor, kim gördüyse Allah rızası için bana söylesinler. Ben kızımı çok istiyorum. Terlik, yazma hiçbir şey almadan dışarıda yattı. Nasıl gitti kimse bilmiyor. Biz uyuyor sandık. Sadece bu kız gelsin başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Yenge Helva ise bir an önce yeğeninin bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi.

Sarıhamzalı Mahalle Muhtarı Abdullah Argun ise, "Bize sabah bilgi verdiler ve emniyeti aradık. Polisler geldi ve etraftaki kameraları incelediler. Herhangi bir çıkış gözükmüyor. Bugün tekrar ekipler geldi ve etraftaki market ile görüştü. O da kızın kaybolduğu gün başka mahallede oturan bir şahsın araç ile geldiğini ve tedirgin hareketler sergilediğini söyledi. PTT kamerasından görüntülere baktık ve şahıs 7 dakikalık aralıklarla gidip geri gelmiş. Biz o şahıstan şüpheleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA