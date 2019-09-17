17.09.2019 11:04

kız, bel fıtığını triatlonla yendi

Antalya'da oturan Cennet Teker (58) ile kızı Çiğdem Teker (38), yakalandıkları bel fıtığını yüzme ve triatlon sporuyla yenmeyi başardı. 'Analı-kızlı' sloganı ile triatlon yarışlarına katılan anne ile kızı, çeşitli yarışlarda kupa ve madalyaları topladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde amatör tiyatro oyuncusu Cennet Teker, 24 yıl önce bel fıtığından ameliyat oldu. Bir süre sonra Teker'in fıtığı aralıklarla nüksetti. Cennet Teker, doktorunun tavsiyesiyle yüzme ve bisiklet sporu yapmaya başladı. Teker'in kısa sürede fıtığında iyileşme olduğu görüldü. 4 yıl önce de Cennet Teker'in mali müşavir kızı Çiğdem Teker, belinde 3 fıtık olduğunu öğrendi. Annesinden ilham alan Çiğdem Teker de yıllardır ara verdiği yüzmeye yeniden başladı. Katıldığı yarışmalarda çeşitli madalyalar alan Çiğdem, annesinin tavsiyesiyle triatlon sporuna yöneldi. Yaptıkları sporla hastalıkları iyileşen anne-kız, Türkiye içinde ve yurt dışında katıldıkları triatlon yarışlarını başarıyla tamamlayarak madalyaları topladı.

Cennet Teker, her yıl katıldığı 50+ yaş kategorisi yarışlarında madalya kazanmaya devam ediyor. Türkiye Şampiyonluğu bulanan Teker, günlük antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. Sabah ve akşam antrenmanları olarak 5 saate yakın çalışan anne ve kız, bir arada zaman geçirmenin de mutluluğunu yaşıyor. Anne ve kızı, son olarak Kuşadası'nda düzenlenen triatlon yarışlarına katıldı. Teker çifti yıl sonunda da Antalya'da gerçekleştirilecek, Alanya Türkiye Triatlon Şampiyonası ile 'Iron Man' yarışlarında derece almak için mücadele edecek.

'ANNELİ- KIZLI ANTRENMAN ÇOK KEYİFLİ'

Cennet Teker, 1995 yılında bel fıtığından ameliyat olduğunu belirterek, hastalığının zaman içinde tekrarladığını anlattı. Spora başladıktan sonra her geçen yıl fıtık ağrılarından uzaklaştığını aktaran Teker, 6 yıldır bisiklet kullanmaya başladım. Koşma ve yüzme de işin içine girince arkadaşlarımın tavsiyesiyle triatlon sporuna yöneldim. Kızım yüzücü olduğu için yüzmemi geliştirdim. İyi ki de arkadaşlarımı dinlemişim. Kızımla birlikte yarışmak bana büyük gurur veriyor. Birlikte antrenman yapıyor, birlikte koşuyoruz. Bir yandan anneli-kızlı etkinlik yapıyor bir yandan da fiziksel gücümüzü artırıyoruz. Çok kutlu oluyorum dedi.

ŞAMPİYONLUĞA DOYMUYOR

Triatlon yarışlarında 50+ yaş kategorisinde yarıştığını aktaran Cennet Teker, Yazın saat 05.30'da kalkıp 40 kilometre bisiklete biniyoruz. Denizde yüzüyoruz. 10 kilometre koşu antrenmanı yapıyoruz. Bugüne kadar katıldığım birçok yarışta çeşitli dereceler elde ettim. Bel fıtığımın iyileşmesi için başladığım triatlon sporunda çıtayı yükselterek kendi kategorimde Türkiye Triatlon Şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim bu yıl sonunda Alanya'da gerçekleşecek Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda kendi yaş ve kategorimde birinci olabilmek diye konuştu.

KIZI DA FITIK KADERİNİ PAYLAŞTI, TRİATLON KOŞTU

Çiğdem Teker ise sporun yüzme branşıyla 6 yaşında tanıştığını söyledi. 12 yaşına kadar yüzmeye devam ettiğini, okuluna ağırlık vermesiyle spora zaman ayıramadığını anlatan Çiğdem Teker, annesiyle kaderinin aynı olduğunu hatırlattı. 34 yaşında belinde 3 farklı noktada fıtık olduğunu öğrendiğini, doktorunun tavsiyesiyle tekrar yüzmeye döndüğünü anlatan Teker, 20 yıla yakın profesyonel yüzmeden uzak kaldım. Belimdeki fıtıkların ameliyat gerektirecek kadar ileri olduğunu öğrendiğimde hayat standartlarımı değiştirme zamanının geldiğini anladım. Doktorum yüzmenin fıtığa faydalı olacağını söyledi. Ben de yeniden yüzmeye karar verdim. Alt yapımda olduğu için çok güzel bir geri dönüş oldu dedi.

MİLLİ SPORCU UNVANINI ALDI

Yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlonun fıtığının geçmesine büyük katkı sağladığını dile getiren Çiğdem Teker, 3 fıtığım da geçmiş durumda. Sağlığım çok iyi. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Lozan kentinde Dünya Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen katılan tek kadın sporcu oldum. Çok mutluyum. Artık milli sporcu unvanını aldım ve milli takım formasını gururla taşıyorum dedi.

MADALYADAN ÖNEMLİSİ, SPORUN SAĞLIK OLDUĞUNU ANLATABİLMEK

Mesleği gereği çok yoğun olduğunu, işiyle antrenmanlarını bir arada götürmeye gayret ettiğini anlatan Teker, Triatlona ilk katıldığımız yıllarda derece gibi bir hedefimiz yoktu. Amacımız triatlonu tamamlamaktı. Annemin yaşındaki insanlara spor yapabileceklerini göstermek istedik. Ardından, yurt içi ve yurt dışındaki triatlon mücadelelerinde zorlu parkurlarda yarıştık. Her şey zamanla gelişti. Şimdi ise triatlondan triatlona koşan iki sporcuyuz diye konuştu.

Kaynak: DHA