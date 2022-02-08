Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada - Haberler
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Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı, Mustafa İnan - Güncel
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Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

SAMSUN'da Iraklı A.C.M. (25), kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atladı.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Iraklı A.C.M. (25), kız arkadaşıyla tartıştıktan sonra denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren gencin kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün sabah İlkadım ilçesi Kurtuluş Yolu sahilinde meydana geldi. Irak uyruklu A.C.M., iddiaya göre, kız arkadaşı ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası A.C.M., kayalıklara çıkıp denize atladı. Boğulma tehlikesi geçiren genci gören kişi de suya girerek, A.C.M.'yi baygın çıkardı. A.C.M., ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C.M.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.Sahilde yaşananlar ise yürüyüş yapan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Kız arkadaşıyla tartışıp, denize atladı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Güncel

İlkadım, Boğulma, Güncel, Haber

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