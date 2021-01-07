Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı
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Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı

07.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:38
Kız arkadaşıyla tartışınca intihara kalkıştı

ANTALYA'da, telefonda kız arkadaşıyla tartışan U.K. (32), evde gazı açarak intihara kalkıştı.

ANTALYA'da, telefonda kız arkadaşıyla tartışan U.K. (32), evde gazı açarak intihara kalkıştı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ulus Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Kız arkadaşı ile telefonda tartıştığı iddia edilen U.K., intihar etmek istediğini söyledikten sonra telefonunu kapatıp, uykuya daldı. U.K.'ya ulaşamayan kız arkadaşı, durumu önce yakınlarına, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, U.K.'nın kapı zilini çaldı. Bir süre sonra kapıya çıkan U.K., polise, "Kız arkadaşımla tartıştık. Ben de intihar edeceğimi söyledikten sonra telefonumu kapatıp, yattım. Böyle olacağını bilmiyordum" dedi. İçerden gaz kokusu geldiğini belirten polis, U.K.'den önce pencereleri açıp, evi havalandırmasını istedi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen U.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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