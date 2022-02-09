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Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

Denizli'de kız arkadaşıyla tartışan genç, oturduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de kız arkadaşıyla tartışan genç, oturduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan genç, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi 1043 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirdiği iddia edilen B.S. isimli genç, ailesiyle birlikte yaşadığı 4 kartlı apartmanın çatısına çıktı. Teras korkuluklarından sarkarak tehlikeli hareketler yapan B.S., tatıştığı sevgilisinin yanına getirilmesini istedi. Yakınlarının çabalarına rağmen sakinleştirilemeyen B.S., çevre sakinlerine korku ve panik dolu anlar yaşattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri apartmanın önüne şişme brandayı kurdukları sırada, etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için telkinlerde bulundu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen B.S., sarktığı korkuluklardan alınarak aşağıya indirildi.

Bölgede görevli 112 Acil Servis ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilen B.S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 112 ekibinde görevli şoförün, olayı haber yapmak için görüntü alan gazetecilerin üzerine yürüyerek sergilediği tavır ise tepki topladı. - DENİZLİ

Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

Kız arkadaşıyla tartışan genç çatıya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstiklal Caddesi, Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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