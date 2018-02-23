Vizontele Tuba Filmindeki Sahne Gerçek Oldu! Sevgilisiyle Buluşmak İsteyen Genç, Çarşaf Giydi

Sivas'ta kız arkadaşıyla gezerken dikkat çekmemek için çarşaf giydiği belirtilen kişi gözaltına alındı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yeni Mahalle'de, Danişment Ortaokulu yakınlarındaki bir parkta şüpheli hareketlerde bulunan çarşaflı iki kişi olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerindeki çarşaflı kişilerden birinin erkek olduğu belirlendi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER

Üzerlerinde tabanca ve bıçak bulunan Emrah B. (43) ile kız arkadaşı Hasret K. (40), polis merkezine götürüldü.

YAN YANA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇARŞAF GİYMİŞLER

Emrah B'nin Elazığ'dan Sivas'a birlikte geldiği Hasret K. ile yan yana görünmemek için çarşaf giydiği öğrenildi.

AKILLARA VİZONTELE TUBA FİLMİNDEKİ ÇARŞAF SAHNESİ GELDİ

Yaşanan olay akıllara Vizontele Tuba filminde, Bülent İnal'ın canlandırdığı Mahmut karakterinin sevgilisiyle rahat buluşmak çarşaf giydiği sahneyi getirdi.