Vizontele Tuba Filmindeki Sahne Gerçek Oldu! Sevgilisiyle Buluşmak İsteyen Genç, Çarşaf Giydi
Sivas'ta kız arkadaşıyla rahat gezmek için çarşaf giyen genç, gözaltına alındı. Olay, Vizontele Tuba filmindeki çarşaf giyip sevgiliyle buluşma sahnesini akıllara getirdi.
Sivas'ta kız arkadaşıyla gezerken dikkat çekmemek için çarşaf giydiği belirtilen kişi gözaltına alındı.
İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Yeni Mahalle'de, Danişment Ortaokulu yakınlarındaki bir parkta şüpheli hareketlerde bulunan çarşaflı iki kişi olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Olay yerindeki çarşaflı kişilerden birinin erkek olduğu belirlendi.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜLER
Üzerlerinde tabanca ve bıçak bulunan Emrah B. (43) ile kız arkadaşı Hasret K. (40), polis merkezine götürüldü.
YAN YANA GÖRÜŞMEK İÇİN ÇARŞAF GİYMİŞLER
Emrah B'nin Elazığ'dan Sivas'a birlikte geldiği Hasret K. ile yan yana görünmemek için çarşaf giydiği öğrenildi.
AKILLARA VİZONTELE TUBA FİLMİNDEKİ ÇARŞAF SAHNESİ GELDİ
Yaşanan olay akıllara Vizontele Tuba filminde, Bülent İnal'ın canlandırdığı Mahmut karakterinin sevgilisiyle rahat buluşmak çarşaf giydiği sahneyi getirdi.
-
İşte böyle örnek oluyor bu diziler filmler . . buyrun kanıtı . . yazıkkCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Yok daha neler cusCevap Yaz Yayından Kaldır