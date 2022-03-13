KIZ ARKADAŞIYLA KONUŞURKEN KAZARA KENDİSİNİ VURAN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - HATAY'ın Samandağ ilçesinde kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken, Bu intihar edenler nasıl ediyor diyerek başına dayadığı silahın ateş alması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Doğukan Tok (23), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Samandağ ilçesinde Doğukan Tok'un evinde meydana geldi. İddiaya göre Meydan Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Doğukan Tok, kız arkadaşı E.U. ile telefonda görüntülü konuşurken beylik tabancasını çıkardı. Tok, daha sonra Bu intihar edenler nasıl ediyor diyerek tabancasını başına dayadı ve bu sırada silah ateş aldı. Ağır yaralanan Doğukan Tok, arkadaşlarının ihbarı üzerine eve gelen ambulansla hastaneye götürüldü ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Doğukan Tok'un cenazesi, otopsinin ardından Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine gönderildi. Tok için Akifiye Mahallesi'ne tören düzenlendi. Mahalle mezarlığında düzenlenen törene; ailesi ile Andırın Kaymakamı Cuma Emeç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İbrahim Çakır, Tok'un silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Cenaze namazının ardından Doğukan Tok'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Sevgilisinin ölümüne tanıklık eden ve oldukça üzgün olduğu görülen E.U., yakınları tarafından güçlükle ayakta durabildi. Doğukan Tok'un Mayıs ayında memleketine gelerek, E.U. ile sözleneceği ifade edildi.