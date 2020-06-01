Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyeye sevk edildiİZMİT'te kız arkadaşının evinin önünde rastgele ateş açan Vural V.(25), kız arkadaşının 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurarak yaraladı.

Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

İZMİT'te kız arkadaşının evinin önünde rastgele ateş açan Vural V.(25), kız arkadaşının 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Vural V. adliyeye sevk edildi.

Olay saat 01.30 sıralarında, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. Vural V. kız arkadaşı A.Ö.'nün evine geldi. Evde bulunanlar A.Ö.'nün evde olmadığını söyleyince, Vural V. sinirlerine hakim olamayarak üzerinde taşıdığı tabancayla rastgele ateş açmaya başladı. Mermilerden biri pencereden girip salonda bulunan Mehmet Ö.'nün boynuna isabet etti. Vural V. kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet Ö.'yü olay yerine geldiği ticari taksiyle yakında bulunan özel bir hastaneye götürdü. Mehmet Ö. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Vural V., Bekirpaşa semtinde kız arkadaşı A.Ö ile birlikte gözaltına alındı. A.Ö.'nün ifadesi alınırken, Vural V. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA