Kız arkadaşının yeğenini vuran şüpheli adliyede İZMİT'te, evinin önünde tabancayla rastgele ateş açtığı kız arkadaşı A.Ö.'nün 10 yaşındaki yeğeni Mehmet Ö.'yü boynundan vuran Vural V. (25), adliyeye sevk edildi.

İZMİT'te, evinin önünde tabancayla rastgele ateş açtığı kız arkadaşı A.Ö.'nün 10 yaşındaki yeğeni Mehmet Ö.'yü boynundan vuran Vural V. (25), adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta meydana geldi. Vural V. kız arkadaşı A.Ö.'nün evine geldi. Ailesi, A.Ö.'nün evde olmadığını söyleyince sinirlenen Vural V., yanındaki tabancayı çekip, rastgele ateş açmaya başladı. Tabancadan çıkan mermilerden biri pencereden girip A.Ö.'nün salonda bulunan yeğeni Mehmet Ö.'nün boynuna isabet etti. Vural V. kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet Ö.'yü, taksiyle yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Mehmet Ö. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Olayın ardından kaçan Vural V., Bekirpaşa semtinde kız arkadaşı A.Ö ile birlikte gözaltına alındı. A.Ö.'nün ifadesi alındı. Vural V. İse emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA