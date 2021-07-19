KIZ ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
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KIZ ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, yerleşik Rus Svıtlana Borysenko'nun park halindeki otomobili kundaklandı.

ANTALYA'da, yerleşik Rus Svıtlana Borysenko'nun park halindeki otomobili kundaklandı. Borysenko, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağımı söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

Olay, saat 14.10 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 713 Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yerleşik yaşayan Rus vatandaşı Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında 07 MB 0506 plakalı otomobilini park edip evine çıktı. Saat 14.30 sıralarında araçtan duman yükseldiğini gören komşular, durumu önce Svıtlana Borysenko'ya, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Komşuları, diğer yandan yangına bahçe hortumuyla müdahale etti. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Otomobili yanan Svıtlana Borysenko, polise verdiği ifadesinde, erkek arkadaşı M.E'nin kendisini arayıp aracını yakacağını söylediğini, ancak kendisinin inanmadığını söyledi. Borysenko, "Erkek arkadaşım M.E. arayıp, otomobilimi yakacağımı söylemişti. İnanmamıştım. Duman çıktığını görünce, şaka yapmadığını anladım" dedi.

Olay anını anlatan komşu Ramazan Utku ise "Sokağın başından gelip, arabaya benzin döküp çakmağı çaktı. Arabanın arkasından dolaşıp, uzaklaştı" diye konuştu.

Polis, M.E.'yi bulmak için çalışma başlattı.

KIZ ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KIZ ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KIZ ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI
KIZ ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KUNDAKLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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