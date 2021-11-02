"KIZ ARKADAŞININ EVİNE ÇOK GELİYORSUN" CİNAYETİ

ÇEKMEKÖY'de eve çok sık geldiği için tartıştığı kız arkadaşının kapı komşusunu döverek öldürdüğü iddia edilen Emre A.(22) polis tarafından yakalandı. Komşu Burhannetin Okyay'ın (56) ölümüyle sonuçlanan darp olayına karışan Emre A.'nın 3 arkadaşının da gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Ölümle sonuçlanan darp anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

4 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDİ

Çekmeköy, Merkez mahallesinde 29 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda, evinden dışarı çıkan Burhanettin Okyay, kapısını önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar aralarına aldıkları 56 yaşındaki adamı feci şekilde dövdükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtılar. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Burhanettin Okyay tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİ TESPİT ETTİ

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntü dökümü:

-Ölen kişinin fotoğrafı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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