Kız arkadaşını silahla öldüren kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

06.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:58

Maltepe'de kız arkadaşını sokak ortasında başından silahla vurarak öldüren kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2018'de Maltepe Zümrütevler Mahallesi Aşuroğlu Sokak 12 numaralı bina önünde Gülten Gülüm Dil'in (40), başından silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İddianamede, çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesinde, Gülten Gülüm Dil ile bir erkeğin konuştuklarının görüldüğü, kadının kardeşlerinin bu kişinin, Dil'in 5-6 yıllık erkek arkadaşı Fatih Altun olduğunu, aralarında sürekli tartışmalar çıktığını söyledikleri anlatıldı.

İddianamede, müştekilerin olaydan önceki gece de Fatih Altun ile kardeşleri arasında tartışma çıktığını ifade ettikleri belirtildi.

İddianamede, olayın ardından kaçan ve bir yıldır aranan Fatih Altun'un, 30 Aralık 2019'da Düzce'de işlediği başka suçlar nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

Fatih Altun'un iddianamede yer verilen ifadesinde, Gülten Gülüm Dil'in öldürülmesiyle ilgili şu aşamada susma hakkını kullandığı belirtildi. Altun hakkında Gülten Gülüm Dil'i öldürdüğü gerekçesiyle Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiği de aktarıldı.

İddianamede, Fatih Altun'un, olay günü çok erken vakitte, işe gitmek için annesinin evinden çıkışını beklediği maktulü takip ettiği, yanına yaklaşıp bir süre konuştuğu, ardından da başına 2 el ateş ederek öldürdüğü anlatıldı.

"Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanık Fatih Altun, ilerleyen günlerde Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: AA