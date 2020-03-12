Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti
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Esenler, Pendik, Güncel

Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti

Pendik'te bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldürüp ormanlık alana giderek intihar etti.

12.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:05
Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti

Pendik'te bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını öldürüp ormanlık alana giderek intihar etti.

Pendik'te geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Esenler Mahallesi'nde bulunan bir adreste Pınar A.(38) isimli şahıs iple boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Hacı Ahmet A. (41) isimli şüpheli şahıs, polisin arama çalışmaları sırasında Ertuğrulgazi Mahallesi Aydos ormanı içerisinde iple kendisini ağaca asarak intihar etmiş halde bulundu. Şahsın öldürdüğü kadın şahıs ile sevgili olduğu iddia edilirken, cinayeti neden işlediği ise henüz bilinmiyor. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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