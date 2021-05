KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRMEDEN ÖNCE, 'HERKES YAPTIĞININ BEDELİNİ ÖDER' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kız arkadaşı Gülnur Kocabaş'ı (22) pompalı tüfekle öldüren Yusuf Akbulut (27), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini öne sürdü. Bunun üzerine genç kızın babası Eyüp Kocabaş ve avukatı, sanığın olaydan yarım saat önce sosyal medyadaki 'Herkes yaptığının bedelini öder. Siz, siz olun sizi çok seven birine ihanet etmeyin' paylaşımını mahkemeye sundu.

Manisa OSB'deki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 06.00 sıralarında işe gitmek için Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf Akbulut seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, Akbulut'un pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Akbulut'un peş peşe 2 el ateş ettiği Kocabaş, göğsüne isabet eden saçmalarla yaşamanı yitirdi. Suç aleti tüfekle polise teslim olan Yusuf Akbulut ise tutuklandı.

Yusuf Akbulut hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına öldürülen Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve ablası Neşe Kocabaş ile avukatları katıldı. Yusuf Akbulut ise tutuklu bulunduğu Manisa T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Sanık Yusuf Akbulut, duruşmadaki ifadesinde, öldürdüğü Gülnur Kocabaş'ın kendisini aldattığını iddia etti. Sanık Akbulut, olayı tasarlayarak gerçekleştirmediğini ve bir anda geliştiğini öne sürdü.

'HERKES YAPTIĞININ BEDELİNİ ÖDER' PAYLAŞIMI MAHKEMEYE SUNULDU

Gülnur Kocabaş'ın babası Eyüp Kocabaş ve onun avukatı, sanık Akbulut'un bu ifadesi üzerine sosyal medya paylaşımlarını ortaya çıkardı. Mahkemeye sunulan sosyal medya paylaşımlarında Yusuf Akbulut'un olaydan yarım saat önce 'Herkes yaptığının bedelini öder. Siz, siz olun sizi çok seven birine ihanet etmeyin' sözlerini paylaştığı belirtildi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, öldürülen Gülnur Kocabaş'ın duruşmaya gelmeyen mesai arkadaşı D.G.'nin tanık olarak dinlenebilmesi için polis zoruyla getirilmesine ve olay anındaki kamera görüntülerinin tekrar yakınlaştırılarak incelenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

'ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ İSTİYORUZ'

Duruşma çıkışında açıklama yapan Eyüp Kocabaş, Sanığın indirim alabilmek için iftiralarına devam ettiğini gördük. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Duruşmaların gecikmesi problem değil, yeter ki sonunda hak ettiği cezayı alsın. Tek talebimiz budur. Tanıkların bazılarının korktuğunu, gelmediğini gördük. Onların zorla getirilmesini talep ettik. Her duruşmaya Kütahya'dan geliyoruz. Bir an önce sonucun çıkmasını istiyoruz. Bu dağda taşta işlenmiş bir cinayet değil. Sokağın ortasında işlenmiş bir cinayet, kamera görüntüleri var. Şahitlere bile gerek yok aslında. Görüntüler, mesajlar her şeyi anlatıyor. Görüntüleri biri izlese bunun sıradan bir cinayet olmadığını, planlanmış bir cinayet olduğunu, tamamen infaz olduğunu görebilir. İlk ateşi ettikten 3 saniye sonra tekrar kızımın yanına yaklaşıyor iki el daha ateş ediyor. Olay toplam 9 saniye içinde gerçekleşiyor. Bu bir infazdır. Tahrikle bir alakası yoktur. İndirim sağlamak için tartıştık diyor. Tartışma falan olmamış, görüntüler her şeyi ortaya koyuyor. Sanığın iddia ettiği gibi kızımın bu süre zarfında sevgi içeren hiçbir mesajı yoktur. Buna rağmen biz görüşüyorduk, konuşuyorduk diye uydurma iddialarda bulunuyor. Amaç indirim alabilmek diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı