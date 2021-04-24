Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)
YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDIAntalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi.
YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI
Antalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi. Hastanede yüzüne 4 dikiş atılan, vücudunun çeşitli yerlerinde ise çizikler tespit edilen Nazif A., "Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Karakola gidip, şikayetçi oldum. Hala elini, kolunu sallayarak, dışarıda geziyor" dedi.
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI