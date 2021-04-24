Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)
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Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)

Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI - Haberler | Güncel

YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDIAntalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi.

YÜZÜNE 4 DİKİŞ ATILDI

Antalya'da, kız arkadaşını sokakta dövdüğü gerekçesiyle uyardığı Hakan A.'nın çatalla saldırıp, darbettiği Nazif A., şikayette bulunduğunu söyledi. Hastanede yüzüne 4 dikiş atılan, vücudunun çeşitli yerlerinde ise çizikler tespit edilen Nazif A., "Hastaneye gidip, darp raporu aldım. Karakola gidip, şikayetçi oldum. Hala elini, kolunu sallayarak, dışarıda geziyor" dedi. 

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,


Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)
Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)
Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)
Kız arkadaşını dövüp, ayırmak isteyen komşunun yüzünü çatalla yaraladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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