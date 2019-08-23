Kız arkadaşını darbedip yol kenarına bıraktığı iddiası

23.08.2019 15:14

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkek arkadaşı tarafından darbedilerek yol kenarına bırakıldığı iddia edilen genç kız hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Akhisar Mahallesi'nde Fatma Y. ile erkek arkadaşı Serkan Y, otomobille gezintiye çıktı.

Serkan Y, araçla gezerken henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sırasında kız arkadaşını cep telefonuyla darbetti.

Başından yaralanan Fatma Y'yi yol kenarına bırakan Serkan Y. daha sonra uzaklaştı.

155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp yardım isteyen genç kız, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA