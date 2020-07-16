Kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şahıs tutuklandı
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Kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şahıs tutuklandı
16.07.2020 19:28 | Son Güncelleme: 16.07.2020 19:32

Samsun'da tartıştığı kız arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldır birlikte yaşadığı kız arkadaşı K.A.'yı (21) kavga sırasında bıçakla elinden yaraladığı iddia edilen Ü.D.(43), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ü.D.'nin de darp sonucu kafasından yaralandığı ve hastanede dikiş atıldığı öğrenildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan K.A. adlı kadın tedavi altına alındı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan Ü.D. Samsun Adliyesine sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ü.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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