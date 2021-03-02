Kız arkadaşına Antalya'nın Konyaaltı sahilinde meşaleli sürpriz evlilik teklifi yaptı
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Kız arkadaşına Antalya'nın Konyaaltı sahilinde meşaleli sürpriz evlilik teklifi yaptı

02.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:42
Kız arkadaşına Antalya'nın Konyaaltı sahilinde meşaleli sürpriz evlilik teklifi yaptı

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, kız arkadaşına pankart ve meşale eşliğinde sürpriz evlenme teklifinde bulunan genç, "evet" cevabını aldı.

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, kız arkadaşına pankart ve meşale eşliğinde sürpriz evlenme teklifinde bulunan genç, "evet" cevabını aldı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Barış Tok, telefonla aradığı kız arkadaşı Sevim Esen'i, konuşmak istediğini belirterek dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne davet etti.

Sahilde bir süre yürüyüş yapan çift, daha sonra arkadaşlarının hazırlık yaptığı deniz kenarındaki alana geçti.

Balonlarla süslenen "Seni seviyorum" yazılı pankart ve meşaleler eşliğinde yere diz çöken Kural, kız arkadaşına uzattığı yüzükle evlenme teklifinde bulundu.

Teklifi kabul eden genç kız, sürpriz evlilik teklifi için teşekkür etti.

Sevim Esen, "Yaklaşık 5 yıldır arkadaştık. Dünyaca ünlü bir sahilde böyle bir evlilik teklifi aldığım için çok mutlu oldum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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