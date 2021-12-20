'Kız arkadaşım İnstagram'da seni neden aratmış?' tartışması cinayetle sonuçlandı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, instagram hesabını incelediği kız arkadaşının, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B.'nin ismini arama sekmesinden arattığını fark eden Yasin Semih Demirok (23) kıskançlık krizine girdi. Mesajlaşarak tartışmaya giren ikilinin buluşmasında iddiaya göre Nabi B., Yasin Semir Demirok'u silahla göğsünden vurarak öldürdü. Polis, cinayetin ardından kaçarak ortadan kaybolan Nabi B.'yi arıyor.

Olay, 16 Aralık perşembe günü Yıldırım Mahallesi Ali İzzetbegoviç Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Semih Demirok, instagram hesabını incelediği kız arkadaşının aramalar sekmesinden Nabi B.'nin ismini arattığını fark etti. Demirok, kıskançlık krizine girerek, kadın kuaförlüğü yapan Nabi B. ile mesajlaştı. Ardından Yasin Semih Demirok 2 arkadaşını da yanına alarak, Azeri uyruklu Nabi B. ile sözleştikleri parkta buluştu. Arkadaşlarına uzaklaşmalarını söyleyen Yasin Semih Demirok, Nabi B. ile aralarında bir süre tartıştı. Tartışma sonucu Nabi B. silahla Yasin Semih Demirok'u göğsünden vurarak kaçtı. Yasin Semih Demirok kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"HER AKŞAM GELSİN DİYE BEKLİYORUM AMA YOK"

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK KATLANILABİLECEK BİR ACI DEĞİL"

"ARKAMIZI DÖNDÜĞÜMÜZDE YASİN'İ VURMUŞTU"

O gün Yasin Semih Demirok ile parka giden Barış Korkmazoğlu ise, "Yasin beni aradı şahsi bir meselem var gelir misin?' dedi ben de gittim. Arabayla giderken kız arkadaşıyla ilgili olabileceğini söyledi. Buraya gelince Yasin bize şahısla özel konuşacağını söyledi. Biz de kenara geçtik. Arkadaşımla sohbet ederken ne bir küfür ne bir ses yükseldi, bir anda bir ses duyduk döndük. Döndüğümüzde şahıs silahını çekip direkt arkadaşımızı göğsünden vurmuştu. Silahını bize doğrulttu. Biz siper aldık hemen bize de ateş eder diye. Silahı bize doğru tutarak geri geri parktan dışarı çıktı" şeklinde konuştu.