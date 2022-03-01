Kız arkadaşı telefonunu engelledi, çatıya çıktı

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da kız arkadaşı tarafından telefonu, arama ve mesaja engellenen genç, girdiği bunalım sonucu 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polis bir anlık dalgınlığından faydalandığı şahsı kurtarmayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 20.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. 26 yaşındaki Fırat K, sevgilisi ile tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından genç kız, Fırat K'yı cep telefonundan ve sosyal medya hesaplarından engelledi. Bir türlü çağrılarına cevap alamayan Fırat K., girdiği bunalımın ardından 5 katlı binaya çıktı. Çatıdan ayağının birini aşağı sarkıtan Fırat K'yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahsın ikna çalışmalarına cevap vermemesi üzerine itfaiye zemine şişme yatak açtı. Meraklı kalabalık ise polisin defalarca uzaklaştırmasına rağmen bölgeden ayrılmadı. Polis çabalarına cevap vermemesi üzerine Fırat K'nın kız arkadaşı olay yerine getirildi. Fırat K, telefonla kız arkadaşı ile görüşme yaptı. Buna rağmen ikna olmayan şahıs, polis ekiplerince bulunduğu yerden alındı. Fırat K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA