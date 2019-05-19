Kız Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç Öldü

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Hakkı Kaya (25), tartışı kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Nusaybin ilçesinde dün gece saatlerinde Hakkı Kaya ile buluştuğu kız arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında genç kız, yanındaki bıçağı çekip Hakkı Kaya'ya saldırdı. Ağır yaralan Kaya, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan genç kız, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Mardin

Kaynak: DHA