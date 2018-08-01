Kız Arkadaş Kavgasında Bir Kişiyi Yaralayan Şüpheli Serbest

SAMSUN'da kız arkadaş meselesi yüzünden bir kişiyi tabancayla ateş ederek yaralayan Hasan Sertaç Ç. (32), mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan E. (36) ile Hasan Sertaç Ç. arasında kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Sertaç Ç., tabancayla Serkan E.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Serkan E., ambulansla OMÜ Tıp fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasan Sertaç Ç. ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Samsun