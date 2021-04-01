Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konya Bölge 2.'si oldu
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Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konya Bölge 2.'si oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konya Bölge 2.'si oldu

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AKİL) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Neslihan Bulut ve İsmihan Kızıldağ'ın coğrafya alanında yaptığı araştırma projesi ile Konya bölge 2.'si oldu.

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AKİL) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri Neslihan Bulut ve İsmihan Kızıldağ'ın coğrafya alanında yaptığı araştırma projesi ile Konya bölge 2.'si oldu.

Lise öğrencileri arasında çok popüler ve prestijli olan TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bu yıl korona salgını nedeniyle çevrimiçi olarak yapıldı. Öğrenciler, Coğrafya Öğretmeni Hasan Koç danışmanlığında hazırladıkları araştırma projesini 26 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi olarak jüriye sundu. Çevrimiçi olarak yapılan değerlendirmede öğrencilerin sunumu, zaman kullanımı, konu hakimiyeti ve sorulan sorulardaki performansı jüri tarafından ikinciliğe layık görüldü.

Araştırmayı yapan Neslihan Bulut ve İsmihan Kızıldağ alınan sonuçtan memnun olduklarını ve gelecek yıllarda farklı projelerle daha fazla çalışacaklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konya Bölge 2.'si oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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