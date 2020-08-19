Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı... Vurulma anı kamerada
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Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı... Vurulma anı kamerada

Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı.

19.08.2020 01:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 01:54

Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı... Vurulma anı kamerada

İSTANBUL - aralarında kız alma verme konusu sebebiyle husumet olan iki aileden erkek tarafı olan, Önce Esenyurt'taki kız tarafına silahla saldırdı ve iki kişiyi yaraladı. Sonra da ikinci saldırıyı Küçükçekmece'de yaptı ve 4 kişiyi silahla yaraladı.

Olay, bu akşam saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece kanarya mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden kız alma verme konusunda sorun yaşanan yabancı uyruklu iki aileden erkek tarafı olan öncelikle kız tarfından Esenyurt'ta yaşayan aileye evleri önünde silahla saldırdı ve kız tarafınfan iki kişi bu saldırıda silahla vurularak yaralandı. Bu olayın ardından yine erkek tarafı bu seferde Küçükçekmece Kanarya mahallesinde yaşayan kız tarafının aile üyelerine silahla saldırı düzenledi. Bu saldırı esnasında ise kızın ailesinde bir kişi yaralandı. Diğer yaralıların ise konuyla ilgisi olmadığı silahlı saldırı esnasında yoldan geçen vatandaşlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken polis ekipleri saldırgan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırı sonrası anlar vatandaşlar tarafında telefon kameraları ile çekildi

Saldırı sonrasında vatandaşlar telefon kameraları ile olay yerini görüntüledi. Görüntülerde yerde yatan yaralılar ve çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmeleri görünüyor. Öte yandan görüntülerde yaralı yakınlarının yaşadığı panik anları kaydedildi.

Kız alıp verme kavgasında 6 kişi yaralandı... Vurulma anı kamerada

Kaynak: İHA

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