KİYÜ öğrencilerinden köy okuluna kütüphane

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) öğrencileri, Musabeyli ilçesinde bir köy okuluna kütüphane oluşturdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İslami İlimler Fakültesi öğrencileri, sosyal duyarlılık dersi için "Geleceğin Anahtarı Kitaplardır" projesi kapsamında rektör danışmanı öğretim üyesi Dr. Abdullah Altuncu'nun koordinesinde Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu İlkokulu'na kütüphane oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" hedefleri doğrultusunda bu projeyi belirlediklerini ifade eden Altuncu, katkıda bulunan tüm akademik ve idari personel ile projede yer alan öğrencilere teşekkür etti.

Proje kapsamında, Hüseyinoğlu İlkokulu kütüphanesine satranç takımları, öğrencilere kalem seti ve not defteri de hediye edildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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