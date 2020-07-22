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Kıymetli madenlerden rekor yükseliş

Kıymetli madenlerden rekor yükseliş "Gümüşe talep var" Güvenli liman olan altın rekor yükselişini sürdürüyor.

22.07.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:02

Kıymetli madenlerden rekor yükseliş

"Gümüşe talep var"

İSTANBUL - Güvenli liman olan altın rekor yükselişini sürdürüyor. Ons fiyatının 1857 dolara yükselmesiyle gram altın 410 liradan, çeyrek altın ise 670 lira seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcıların altına kısa vadeli olarak bakmamaları gerektiğini belirten Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, güvenli liman olan altına uzun vadeli yatırımın kazandıracağını kaydetti.

Küresel piyasadaki dalgalanmalar ve korona virüsün etkileriyle altın ons fiyatı 1857 dolara yükseldi. Gram altın serbest piyasada 408 lira ile tarihi rekorla güne başladı. Küresel merkez bankalarının korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için daha fazla teşvik uygulamasına gidileceği beklentileriyle gümüşün ons fiyatı ise 22,83 dolar seviyesine çıkarak, 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı İlhami Yazıcı, altın piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Altın değer kazanmaya devam edecek"

Altının sene başından temmuz ayına kadar olan sürede ons bazında yaklaşık yüzde 35 arttığına işaret eden Yazıcı, "Altın değer kazanmaya devam edecek. Altının ons fiyatı şuanda 1860 bandında seyrediyor. Kuyumcular olarak ons fiyatının 1980 dolar seviyesini kırıp, artış yaşayacağını öngörüyoruz. Küresel piyasalara baktığımız zaman; Almanya, Malezya, Endonezya ve Çin altının kendi değerinin yaklaşık yüzde 10'un üzerinde işlem yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Altının 400 ile 450 lira bandında hareketli olacağını öngörüyoruz"

Dünyada altına talebin olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Altın çok kıymetli bir maden, karşılığı olan bir yatırım aracıdır. Yatırımcılara altına kısa vadeli olarak değil, uzun vadeli olarak yatırım yapmalarını öneriyoruz. Uzun vadeli olarak yapılan altın yatırımı kazandıracaktır. Altının 400 ile 450 lira bandında hareketli olacağını öngörüyoruz. Gram altının fiyatı 410 lira, çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını ise 2 bin 750 lira civarında işlem görüyor." diye konuştu.

"Gümüşe talep var"

Son zamanlarda gümüşe de talebin olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "1 kg gümüş şu anda 5 bin lira civarında işlem görüyor. Hem altın hem de gümüş rekor seviyelere ulaştı. Vatandaş, 1 kg altını 410 bin liraya almak yerine 5 bin liraya 1 kg gümüş alıyor. Daha tasarruflu ve toplu görüyor. Düğün sezonu açıldı. 10 gram bilezik 4 bin liradan işlem görüyor. Eskiden 20 gram olan bilezikler şuanda 10 gram görünümünde, 10 gramlık bileziklerde 5 gram görünümüne düştü. Vatandaş şuanda gösterişli ve hafif olan takıları tercih ediyor." açıklamalarında bulundu.

Kıymetli madenlerden rekor yükseliş

Kaynak: İHA

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