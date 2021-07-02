Kıymalı börek yok, diye satırla tezgahı kıran saldırgan tutuklandı
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Kıymalı börek yok, diye satırla tezgahı kıran saldırgan tutuklandı

Kıymalı börek yok, diye satırla tezgahı kıran saldırgan tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, müşteri olarak gittiği fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince sinirlenip, satırla tahta tezgahı kıran Murat Ç., mahkemece tutuklandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, müşteri olarak gittiği fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince sinirlenip, satırla tahta tezgahı kıran Murat Ç., mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Murat Ç., fırına girip, kıymalı börek istedi. Bu sırada tezgahın başında bulunan Özge G. (20), Murat Ç.'ye kıymalı börek kalmadığını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Murat Ç., 'Ne yiyeceğimi sana mı soracağım?' dedikten sonra hakaret etti. Dışarı çıkan Murat Ç., bir süre sonra geri dönüp, elindeki satırla iş yerindeki tahta tezgahı kırdı. Murat Ç., yiyecek bir şeyler alıp, parasını ödedikten sonra ayrıldı. Bu anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Özge G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Ç.'yi gözaltına aldı. Murat Ç.'ninifadesinde, kendisine börek satılmadığı gerekçesiyle sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kıymalı börek yok, diye satırla tezgahı kıran saldırgan tutuklandı
Kıymalı börek yok, diye satırla tezgahı kıran saldırgan tutuklandı
Kıymalı börek yok, diye satırla tezgahı kıran saldırgan tutuklandı
Kıymalı börek yok, diye satırla tezgahı kıran saldırgan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

Fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince satırla saldırdı
Fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince satırla saldırdı
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