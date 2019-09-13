Kıyıya vuran yaralı akdeniz fokunun tedavi edilmesini istediler (2)

13.09.2019 20:40

YARDIM BEKLEYEN FOK DENİZE DÖNDÜ

İzmir'in Karaburun'un ilçesinde, bir otelin önündeki plajda tatilciler tarafından yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foku, onu tedavi edileceği yere götürecek olan yetkililerin gelmesinin beklendiği sırada denize döndü. Açıklara doğru ilerleyen fok, geri gelmedi. Fokun denize beslenmek için döndüğü tahmin edilirken, onu tedavi edileceği yere götürmek için gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, fokun denize girdiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı. Fokun taşınması işleminde kullanması için kendi imkanlarıyla ağ yapan vatandaşların çabası da sonuçsuz kalmış oldu. Yetkililer, fokun geri gelme ihtimaline karşılık, bölgede beklemeye başladı.

Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

Kaynak: DHA