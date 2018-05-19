Kıyıya Vuran Ürkütücü Canlının Gizemi Çözülemedi

Meksika'nın Mazatlan şehrindeki sahilde güneşlenenler hayatlarının şokunu yaşadı. Karaya vuran korkunç görünümlü devasa "deniz canavarını" görenler ne ile karşılaştıklarına anlam veremedi.

UZAYDAN GELDİĞİNİ İDDİA EDEN BİLE OLDU

Beatriz Morales Acuna isimli kadın tarafından bulunan yaratığ denizden çıktıktan sonra karada gören kadın, onu önce halat zannettiğini yakında bakınca gerçeği anladığını söyledi. Yaratığı hemen fotoğraflayıp sosyal medyadan paylaşan kadın yüzlerce yorum aldı. Hayvanın ne olabileceği ile ilgili tahminler yürüten insanlar arasında bunun bir yılan balığı olduğunu söyleyen de uzaydan geldiğini iddia edenler de vardı.

DENİZ KERTENKELE BALIĞI OLABİLİR

Bazıları canlının, dünyanın dört bir yanındaki tropikal ve subtropikal denizlerde bulunan ve genellikle deniz tabanında yaşayan bir derin deniz kertenkele balığı olabileceğini söylerken canlının ne olduğu henüz kesinliğe kavuşmadı.