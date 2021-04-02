Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
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Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldüADANA'nın Karataş ilçesine kuş türlerinin fotoğrafını çekmek için gelen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, sahilde dolaştığı sırada kıyıya vuran bir vatoz balığı fark etti.

Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü

ADANA'nın Karataş ilçesine kuş türlerinin fotoğrafını çekmek için gelen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, sahilde dolaştığı sırada kıyıya vuran bir vatoz balığı fark etti. Balığın üzerine su döken Yoğurtcuoğlu, hayvanın canlı olduğunu görünce, denize bırakarak yaşama tutunmasını sağladı.

Kentin denize kıyısı olan ilçelerinden Karataş, doğası gereği birçok deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Karataş denizi açıklarında balıkçıların denk geldiği ve cep telefonu kameralarıyla kaydettiği balina dikkat çekerken, bunun dışında da farklı balık türleriyle karşılaşılabiliyor.

SAHİLDE FARK EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Karataş Belediyesi'nin daveti üzerine ilçeye gelen kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, gözlem yapmak ve fotoğraf çekmek için dolaştığı sahilde kıyıya vuran bir balık olduğunu fark etti. O noktaya doğru yaklaşan Yoğurtcuoğlu, kumların üzerindeki balığın bir vatoz olduğunu anlayınca üzerine su döktü. Yoğurtçuoğlu, hayvanın canlı olduğunu fark edince, tekrardan denize bıraktı. Balığın yaşama tutunmasını sağlayan Yoğutçuoğlu, daha sonra o an çektiği görüntüleri uzman kişilere göstererek bilgi aldı.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 'MANDABAŞ VATOZU' ÇIKTI

Vatozun cinsinin nesli tehlike altında olan 'mandabaş vatoz' olduğunu kaydedildi. Doğu Atlantik, Afrika ve Akdeniz kıyılarında nadir görülen mandabaş vatozun, balıkçı ağlarına takıldıktan sonra yaralanıp kıyıya vurduğu değerlendiriliyor..

Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü
Kıyıya vuran 'mandabaş vatozu' denize bırakılarak, hayata döndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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