Kıyıya Vuran Balina Üniversite Yerleşkesine Gömüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde kıyıya vuran balina, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki boş araziye gömüldü.



Çamyuva Mahallesi sahiline vuran balina, incelemelerin ardından Kemer Belediyesi ekiplerince vinç yardımıyla konulduğu kamyonetle üniversiteye getirildi. 4 kişilik ekiple yaklaşık 4 saat süren otopsi yapılan balina için yerleşkede uygun görülen boş arazide çukur kazıldı.



Kesin ölüm nedeninin nedeni belirlenmesi için iç organlarından numune alınan balinanın çevresi, kemiklerin kaybolmaması için ağla kaplandı. Balina ardından kepçe yardımı ile çukura gömüldü.



Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi sakinleri, sahilde gördükleri yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ölü balinayla ilgili yetkililere ihbarda bulunmuştu.



Gagalı balina türünden olduğu tespit edilen balinanın kemikleri gömüldükten 1,5 yıl sonra çıkartılarak üniversitedeki Deniz Biyolojisi Müzesi'nde sergilenecek.