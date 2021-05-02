SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kıyıya kadar gelen zehirli ve istilacı bir tür olan balon balıkları, sahildeki turistler tarafından görüntülendi.