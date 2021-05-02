SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
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SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kıyıya kadar gelen zehirli ve istilacı bir tür olan balon balıkları, sahildeki turistler tarafından görüntülendi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kıyıya kadar gelen zehirli ve istilacı bir tür olan balon balıkları, sahildeki turistler tarafından görüntülendi.

Geçen yıllarda Süveyş Kanalı'nın genişletilmesiyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu arttı. Son günlerde ağırlıkları yaklaşık 4 ile 5 kiloya kadar ulaşan balon balıkları Antalya kıyılarına kadar geldi.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan koyda denize girmeye gelen kısıtlamadan muaf turistler, kıyıda balon balıklarını görüntüledi. Ellerine aldıkları balon balıklarını kıyıya atmaya çalışan turistler bu anları cep telefonlarıyla çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ
SAHİLDEKİ TURİSTLER KIYIYA KADAR GELEN BALON BALIKLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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