KIYIYA ÇARPAN GEMİ BOĞAZ'DA ÇEKİLİYOR.. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İKİNCİ AÇIKLAMA
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KIYIYA ÇARPAN GEMİ BOĞAZ'DA ÇEKİLİYOR.. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İKİNCİ AÇIKLAMA

SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.

27.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:51
KIYIYA ÇARPAN GEMİ BOĞAZ'DA ÇEKİLİYOR.. İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İKİNCİ AÇIKLAMA

 SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12: 13'te  Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13: 30'da Kurtarma Römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir.

Boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"

 


Kaynak: DHA
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