Kıyıları kurtaran Başkan Güler'e sevgi seli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kıyıları kurtaran Başkan Güler'e sevgi seli

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kumsalın üzerinde inşa edilen çok katlı, insan hayatı için tehdit oluşturan ve kent silüetini bozan 280 daireleri 3 blok gökdeleni kararlı bir tutum göstererek yıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halk tarafından el üstünde tutuluyor.

Kıyıları kurtaran Başkan Güler'e sevgi seli
03.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:32

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kumsalın üzerinde inşa edilen çok katlı, insan hayatı için tehdit oluşturan ve kent silüetini bozan 280 daireleri 3 blok gökdeleni kararlı bir tutum göstererek yıkan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, halk tarafından el üstünde tutuluyor.

Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde 2018 yılı Mayıs ayında halkın tepkisine rağmen inşaatına başlanan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in kararlı tutumu, Ordu 1. İdare Mahkemesi'nin kararıyla 2020 yılı Şubat ayında yıkımına başlanan 3 bloklu çok katlı binadan kurtulan mahalle sakinleri büyük sevinç yaşıyor. Mahalle sakinleri halkın yanında yer alan tutumuyla takdir ettikleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile sabah kahvaltısında buluştu.

Başkan Güler'i alkışlarla karşılayan mahalle sakinleri, evlerinde yaptıkları pasta, börek, kek ve Ordu'ya özgü yöresel yiyeceklerle kahvaltı masası kurdu. Çocukluğu Taşbaşı ve Kirazlimanı Mahallesi'nde geçen Başkan Güler, çocukluk arkadaşlarının da bulunduğu kahvaltı masasında halk ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Burada mahalle sakinlerine bir konuşma yapan Başkan Güler, "Burası artık daha güzel bir yer olacak. Bu yapının bulunduğu alan halka açılacak. Zaten kıyılar halkındır. Burası çekim ve cazibe merkezi olacak. Bu yerin güzelliklerinden herkes faydalanacak. Milletin malını millete açıyoruz" dedi.

Mahalle sakinleri de Başkan Güler'e teşekkür ve şükranlarını bildirdiler. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı Haber
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Erdoğan'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: 2 kişi öldü, 1'i ağır 74 kişi yaralandı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Haber
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan 'Leyla benim ciğerim' savunması
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Şampiyon Liverpool'u 4-0 yenen City'de Guardiola'dan dikkat çeken sözler: Kanlarında hiç alkol olmadan geldiler
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Kenan Doğulu Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Ankara Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Kıyıları kurtaran Başkan Güler'e sevgi seli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:34:20. #1.14#
title