Kıyıköy'de 101 kişiye tutanak
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava şartları nedeniyle yasaklanan, buna rağmen denize giren 101 vatandaş hakkında tutanak tutuldu.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava şartları nedeniyle yasaklanan, buna rağmen denize giren 101 vatandaş hakkında tutanak tutuldu.
Alınan bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı tarafından denizde dalga olması sebebiyle geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen denize giren 101 vatandaş hakkında idari yatırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Tutulan tutanaklar Vize Kaymakamlığı'na gönderildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın
G-20 Zirvesi'ndeki olumlu gelişmeler sonrası düğünlerde ortalama takı maliyeti 28 bin TL'ye geriledi
Son Dakika Haberleri