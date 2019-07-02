Kıyıköy'de 101 kişiye tutanak

Kıyıköy'de 101 kişiye tutanak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava şartları nedeniyle yasaklanan, buna rağmen denize giren 101 vatandaş hakkında tutanak tutuldu.

Kıyıköy'de 101 kişiye tutanak

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava şartları nedeniyle yasaklanan, buna rağmen denize giren 101 vatandaş hakkında tutanak tutuldu.

Alınan bilgiye göre; Vize Kaymakamlığı tarafından denizde dalga olması sebebiyle geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı. Yapılan tüm uyarılara rağmen denize giren 101 vatandaş hakkında idari yatırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Tutulan tutanaklar Vize Kaymakamlığı'na gönderildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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