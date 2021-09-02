Kıyıkışlacık'ta ormanlık alanda yangın başladı
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Kıyıkışlacık'ta ormanlık alanda yangın başladı

Kıyıkışlacık'ta ormanlık alanda yangın başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı.

Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Gürçamlar bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine havadan müdahale için Güvercinlik, Milas, Aydın Nazilli, İzmir Seferihisar'da konuşlu 4 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesi yangın bölgesine sevk edildi. - MUĞLA

Kıyıkışlacık'ta ormanlık alanda yangın başladı
Kıyıkışlacık'ta ormanlık alanda yangın başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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