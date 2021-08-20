Kıyıdan Kıyıya Türkiye-Yunanistan Film Festivali büyük bir coşkuyla başladı!

Türkiye'nin ilk sürdürülebilir organizasyonu "Kıyıdan Kıyıya Türkiye-Yunanistan Film Festivali yeşil halı seremonisi ile başladı.

Festivalin ilk gününde 'Ghost' filmi gösterimi yapıldı. Başkan Oran, "Bu karanlık karşısında harekete geçmenin, bir araya gelmenin tam zamanıdır. Yarınlar için umudu, ortak eylemlerimiz, uzun vadeli ve gerçekçi planlarımız, popülizmden uzak doğaya ve tüm varlıklara saygılı anlayışımız yeşertecektir" dedi.

19-24 Ağustos tarihleri arasında Çeşme'de gerçekleşecek olan Türkiye'nin ilk sürdürülebilir organizasyonu "Kıyıdan Kıyıya Türkiye-Yunanistan Film Festivali, sinemanın iyileştirici gücüyle birlikte karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyor.

Çeşme Belediyesi, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali başladı.

Türkiyede ilk!

Sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde Türkiye`de gerçekleşecek ilk film festivali olan Kıyıdan Kıyıya Film Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününde, yönetmenliğini ve senaristliğini Azra Deniz Okyay'ın üstlendiği Ghost filmi gösterimi gerçekleştirildi. Film gösterimine film yönetmeni Azra Deniz Okyay ve oyuncusu Emrah Özdemir de katıldı.

İklim krizine dikkat çekti

Alaçatı Anfi Tiyatro'da gerçekleşen festivalin açılışında konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz ayrıca dünyamız büyük bir krizle karşı karşıya. Üretim araçlarımızın, tüketim alışkanlıklarımızın dünyaya verdiği zararda artık geri dönülemez bir noktaya geldik. Her yıl okyanuslara yaklaşık 8 milyon ton plastik atığın atıldığı belirtiliyor. OceansAsia'nın raporuna göre yaşanan pandemi sürecinde okyanuslarda 1,6 milyar maske biriktiği açıklandı. Bugün, hemen şimdi önlem almazsak bu felaketlerin artarak devam edeceği, iklim krizi nedeniyle yüz milyonlarca insanın su ve gıda ihtiyaçları konusunda sıkıntıya düşeceği aşikar. Tüm bu karamsar tablo karşısında elimizi kolumuz bağlı oturmamız mümkün değil" dedi.

"Umudu yeşerteceğiz"

Sanatın iyileştirici gücünden bahseden Oran, "Bu karanlık karşısında harekete geçmenin, bir araya gelmenin tam zamanıdır. Yarınlar için umudu, ortak eylemlerimiz, uzun vadeli ve gerçekçi planlarımız, popülizmden uzak doğaya ve tüm varlıklara saygılı anlayışımız yeşertecektir. Bugün burada sanatın iyileştirici gücüne sığınarak umutlarımız adına küçük bir adım atıyoruz.

Birlikte daha bir çok adım atacağız, büyüyecek yeşerecek, bir araya gelecek, yarınlara sürdürülebilir güzel bir dünya bırakacağız" diye konuştu.

Festival Boyunca Birçok Etkinlik Gerçekleştirilecek

Festival boyunca davetli yönetmen ve oyuncularla birlikte her sabah Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği ve su altı çekimleri yapılacak. Gündüzleri yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler ve master class'lar gerçekleşecek. Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş 6 uzun metraj film, festival boyunca Alaçatı anfi tiyatroda gösterilecek. Hazırlanan film programıyla Ghost, Körfez, Bilmemek, Unutma Beni İstanbul, Journey Through Smyrna, Apples filmleri izleyici ile buluşacak. Film yönetmenleri ve oyuncuları film sonrasında söyleşi için seyircilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler