"Kıyıdan Kıyıya Türkiye-Yunanistan Film Festivali" 19 Ağustos'ta başlıyor

"Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali", 19-24 Ağustos'ta Çeşme'de gerçekleştirilecek.

"Kıyıdan Kıyıya Türkiye Yunanistan Film Festivali", 19-24 Ağustos'ta Çeşme'de gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi ve İzmir Sinema, Kültür ve Eğitim Derneği (İSKED) iş birliğiyle düzenlenen festival, sinemanın iyileştirici gücüyle karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde düzenlenecek film festivalinde alışılagelmiş kırmızı halı seremonisi yerine, sürdürülebilirliğe vurgu yapmak için yeşil halı seremonisi yapılacak.

Festival boyunca davetli yönetmen ve oyuncularla birlikte Çeşme'nin ayrı bir kıyısında, kıyı temizliği ve su altı çekimleri yapılacak. Ayrıca yönetmenlik, kamera önü oyunculuk ve sürdürülebilir yaşam üzerine atölyeler gerçekleştirilecek.

Türkiye ve Yunanistan'dan seçilmiş 6 uzun metraj film, festival boyunca Alaçatı amfi tiyatroda gösterilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani