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Kıyıdan 17 kiloluk kuzu balığı avladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kıyıdan 17 kiloluk kuzu balığı avladı

Antalya'nın Finike ilçesinde amatör balıkçı, kıyıdan attığı oltayla 17 kilo ağırlığında kuzu balığı tuttu.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesinde amatör balıkçı, kıyıdan attığı oltayla 17 kilo ağırlığında kuzu balığı tuttu.

Finike Limanı'nın mendirek kısmında amatör balıkçı Hüseyin Gülmez, kıyıdan attığı oltayla 17 kiloluk kuzu balığı avladı. Gülmez, yaklaşık 20-25 dakika balığı kıyıya çekmek için uğraştığını belirti. Balığı kıyıya çıkarmayı başaran amatör balıkçı Hüseyin Gülmez, 17 kiloluk balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA

Kıyıdan 17 kiloluk kuzu balığı avladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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