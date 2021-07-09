Kıyıda görülen Akdeniz fokuna yaklaşılmasının, türün devamını tehlikeye sokabileceği uyarısı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Türkiye'de yaşam alanı olarak Gökova Körfezini ve kıyı mağaralarını tercih ediyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foku, Türkiye'de yaşam alanı olarak Gökova Körfezini ve kıyı mağaralarını tercih ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ile Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) arasında imzalanan protokol kapsamında, "Muğla İli Akdeniz Foku Tür Eylem Planı İzleme Uygulama Çalışmaları" yürütülüyor.

Muğla'da, Akdeniz fokunun, popülasyonu ve dağılımlarının araştırılması, türün neslini tehdit eden faktörler ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla üç yıl sürecek protokol kapsamında çalışmalara başlandı.

SAD Başkanı Yalçın Savaş, AA muhabirine, Akdeniz fokunun dünyanın en nadir canlılarından ve memelilerinden birisi olduğunu, bir fokla karşılaşan insanın aklında ilk bu düşüncenin oluşması gerektiğini söyledi

Kıyıda, insanların bir fok gördüğünde dikkat etmesi gerekenleri anlatan Savaş, "Sizin ona yaklaşmanız durumunda ürkerek tekrar denize gitmek zorunda hissedebilir ve dinlenme süreci yarım kalır. Dinlenme ihtiyacının giderilmemesi durumunda da eğer hastaysa hastalığı daha kötü safhalara gidebilir. Dolayısıyla kıyıda bir fok görürseniz asla yanına yaklaşmayın." dedi.

Akdeniz Foku Araştırma Grubu Koordinatörü Cem Orkun Kıraç da, Muğla'nın kıyı şeridinde tarama ve izleme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras