Kıyı yangını ormana sirayet etmeden söndürüldü

20.09.2019 17:36

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yol kenarında başlayan kıyı yangını ormana sirayet etmeden itfaiye tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kızıklı Kırsal Mahallesi şu deposu yanında başlayan kıyı yangını kısa sürede büyüdü. Yangının ihbar edilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Hızlı ve zamanında müdahale ile kıyı yangını ormanlık alana sirayet etmeden kontrol alına alınarak söndürüldü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA