"Kıyı kesimlerinde 12 konut ve otel projesi durduruldu"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, denetimlerde 18 projenin incelemesini yaptıklarını belirterek, "12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık.
29.08.2019 13:51
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, denetimlerde 18 projenin incelemesini yaptıklarını belirterek, "12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. Yine bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi." dedi.
Kaynak: Dunya.com