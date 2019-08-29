"Kıyı kesimlerinde 12 konut ve otel projesi durduruldu"

29.08.2019 13:51

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, denetimlerde 18 projenin incelemesini yaptıklarını belirterek, "12 projede tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. Yine bu projelerdeki 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi." dedi.