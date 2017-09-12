Kıyı Kenar Mağdurlarını Umutlandıran Açıklama

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, kıyı kenar çizgisi mağduru vatandaşlar ile bir araya gelerek, "Siz gecekonducu değilsiniz, siz işgalci hiç değilsiniz. Siz geçmişte elinizde tapusu olan ve sonradan devletin bir şekilde yasal mevzuatları değiştirerek tapularınızın iptal edildiği bir mağdursunuz" dedi.



Başkan Nehir, kıyı kenar çizgisi mağduru vatandaşlarla eylül ayı olağan meclis toplantısı öncesinde bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.



Vatandaşların Kıyı Kenar Çizgisi Kanunu nedeniyle 1960'lı yıllarda aldıkları tapularının iptal edilmesini eleştiren ve bu mağduriyeti çözeceklerini dile getiren Nehir, "Siz gecekonducu değilsiniz, siz işgalci hiç değilsiniz. Siz geçmişte elinizde tapusu olan ve sonradan devletin bir şekilde yasal mevzuatları değiştirerek tapularınızın iptal edildiği bir mağdursunuz. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.



Kıyı kenar çizgisinin 100 metre içerisinde olan evlerin yıkılacağı söylemlerine karşılık olarakta Başkan Nehir, şunları kaydetti:



"100 metrenin içerisinde mülkü olan, evi olan o imar adalarının tamamında eğer yüzde 50'lik bir yasal zemin yakalayabilirsek yeni revize ettiğimiz imar planlarına, oradaki imar adalarının imarını koruyan bir meclis kararı alacağız. Birkaç gün önce bizim yıkım ihalesi çıkmış, belki bununla kafanız karıştı. Bu yıkım ihalesi şununla ilgili tapusu olmayan devletin arsası üzerinde ruhsatsız imalatlar yapan vatandaşlarla ilgilidir. Konunun takipçisi olacağım. Bizim imar planlarımız turizm merkezi olmamız hasebiyle bakanlık onaylanmak zorunda. Biz de gideceğiz, bu belgeleri, meclisin bu iradesini, sizlerin bu mağduriyetini ifade eden bunları tanımlayacağız, bunların onaylanmasını isteyeceğiz." - HATAY